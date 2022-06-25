МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Популярные отели Турции и Египта до середины июля уходят на "стоп" в связи с празднованием исламского праздника Курбан-байрам, рассказали РИА Новости представители отрасли. Эксперты рассказали, какие отели стали выбирать россияне на лето

"Спрос на отдых за рубежом этим летом существенно превышает предложение из-за ограниченной авиаперевозки. Лидерами по востребованности у клиентов Tez Tour являются Египет и Турция. В обеих странах наблюдается высокая загрузка отелей с конца июня и до середины июля из-за празднования в этот период Курбан-байрама. Большинство объектов размещения активно бронируется местным рынком, поэтому они уходят на стоп, а цены на оставшиеся в наличии номера повышаются", — сообщили в пресс-службе туроператора.

Эту информацию подтвердили и в Fun&Sun. "Турция и Египет продаются активно, проблем с загрузкой нет. Учитывая, что с 9 по 13 июля исламский праздник, места в популярных отелях быстро заканчиваются. В связи с этим всем, кто планирует свой отпуск на июль, необходимо поторопиться", — указали в туркомпании.

В Tez Tour также рассказали, что россиянами на зарубежных курортах в первую очередь бронируются пятизвездочные отели. "В Египте свыше 60% бронирований приходится на отели категории пять звезд, абсолютное большинство туристов выбирают регионы Хургады и Шарм-эш-Шейха, в то время как курорты Сафага, Сома Бэй и Макади предпочитают менее 5% клиентов компании. В Турции наиболее востребованы туры с проживанием в Кемере, Белеке и Алании", — сказали в туркомпании.

В Anex Tour в свою очередь отметили, что неоспоримым лидером продаж в этом летнем сезоне является Турция. "Однако, несмотря на то, что в июне расширялись программы региональными вылетами, все равно рейсов не так много, как это было ранее. Наиболее популярен по количеству объемов перевозки и соответственно спроса Анталийский регион, курорты Алания, Сиде, Кемер, Белек", — рассказали в туроператоре.

"В качестве изменений в спросе можем отметить рост спроса на Эгейский регион. Наиболее популярные курорты — Бодрум, Мармарис, Кушадасы, Чешме. В эту часть Турции доступно сразу три аэропорта прилета — Даламан, Бодрум и Измир, но, конечно, городов вылетов значительно меньше, чем в Анталию. К примеру, туры с перелетом в Измир доступны только из Москвы, но с июля произойдет увеличение количества рейсов с двух до пяти раз в неделю", — добавили в компании.

РОСТ ЦЕН

Туроператоры отметили, что цены в этом сезоне выше, чем годом ранее. "По сравнению с 2021 годом цены на туры в Турцию за аналогичный период выросли примерно на 40%. В Египте также наблюдается увеличение стоимости отдыха, но, в отличие от текущего летнего сезона, в прошлом не было чартерного авиасообщения с курортами страны", — рассказали в Tez Tour.

"Конечно, дополнительные рейсы, которые будут добавляться, могут немного скорректировать стоимость туров ввиду увеличения (количества — ред.) авиабилетов. К примеру, цена на тур в Турцию с вылетом в июле, что является высоким сезоном, начинается от 91 тысячи рублей в самый стартовый отель пять звезд — без учета топливного сбора — в Анталийский регион и от 112 тысяч рублей в стартовый отель пять звезд на Эгейском побережье", — добавили Anex Tour.

Ростуризм совместно с Минтрансом в середине мая согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля.