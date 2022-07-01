МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правила определения национальных туристических маршрутов вступили в силу в России, преимущество такого статуса — возможность участия в программах продвижения от Ростуризма. Туркомпании обязали привлекать инструкторов-проводников на сложные маршруты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в конце ноября 2021 года утвердил порядок и критерии определения национальных турмаршрутов. Они вступили в силу 1 июля 2022 года.

Значимые туристические маршруты получат статус национальных. Они будут представлены на сайте Ростуризма и смогут участвовать в программах продвижения, которые ведомство сформирует совместно с ведущими агрегаторами туруслуг и поисковыми системами.

Претендовать на статус национального смогут как ныне действующие маршруты, так и новые. Отбирать их будут по заявкам регионов. Этой работой займётся экспертный совет, в который войдут представители Ростуризма и турбизнеса. Решение о том, может ли заявленный туристический маршрут иметь статус национального, будут принимать по результатам экспертизы документов и очной защиты проекта. Главное требование – соответствовать определённым критериям, в числе которых перспективность, узнаваемость, согласованность и значимость.

В рамках ПМЭФ-2022 Ростуризм представил пять нацмаршрутов, в числе которых маршрут по местам отдыха президента РФ Владимира Путина "Сибирские каникулы". Четыре других — "Государева дорога" между Санкт-Петербургом и Москвой, "Жигулевские выходные" — в Самарской области, "Кузбасс — огонь в сердце" — в Кемеровской области, "Здесь начинается день" — на Сахалине. В ведомстве уточнили, что в настоящее время в работе находится еще 24 маршрута.