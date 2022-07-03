Эксперты назвали самые популярные регионы России для отдыха в июле
Сервис Ostrovok.ru выяснил, какие регионы России наиболее популярны для отдыха в июле
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Эксперты сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru выяснили, где российские граждане чаще всего снимают отели для отдыха в июле, и во сколько им это обходится, передает РИА Новости.
В топ-10 наиболее популярных направлений на июль 2022 года вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала.
Самое большое количество бронирований приходится на Краснодарский край — 28%.
С прошлого года средняя стоимость ночи в российских отелях в июле практически не изменилась, и сейчас она составляет 4 140 рублей.
При этом в Ostrovok.ru зафиксировали снижение средней продолжительности бронирования. В июле прошлого года она составляла шесть ночей, в нынешнем — пять.
Чаще всего туристы выбирают для отдыха в России трехзвездочные отели (24%), апартаменты (19%) и гостевые дома (14%).
https://1prime.ru/tourism/20220703/837369526.html
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