МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Отпуск тем россиянам, которые уже планируют его на 2023 год и хотят при этом максимально выиграть в деньгах, стоит брать в августе или октябре, заявил РИА Новости директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин. Эксперты назвали самые популярные регионы России для отдыха в июле

"Те россияне, кто уже сейчас планируют свой отпуск на 2023 год и хочет максимально выиграть при этом в деньгах, брать его лучше всего в августе и в октябре, чуть хуже – в июне, июле, декабре", — заявил он.

К самым невыгодным, по его подсчетам, для ухода в отпуск месяцам будущего года относятся — январь, февраль, апрель, май. "Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, существенно потеряете в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. Поэтому в эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время", — заметил эксперт.

Он добавил, что определение выгодных и невыгодных месяцев — если рассматривать короткое объяснение — зависит от того, сколько в месяце рабочих дней.

"С финансовой точки зрения использовать отпуск выгоднее в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость одного отработанного дня", — заметил Южалин. Так, в августе и в октябре будущего года больше всего рабочих дней: 23 и 22 соответственно. Для сравнения, в апреле и мае 2023 года по 20 рабочих дней.

Ранее Минтруда сообщило, что новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. Согласно опубликованному календарю, в феврале россиян ждут четырехдневные выходные с 23 по 26 число, в марте нерабочим будет восьмое число. Майские выходные продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, в июне длинными будут выходные с 10 по 12 число. Также длинные выходные ожидают россиян в ноябре, с 4 по 6 число.