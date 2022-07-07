"РБК": турпоток из России в Грузию увеличился в пять раз
"РБК": в Грузии отметили пятикратный рост российских туристов
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Более 90 тысяч россиян посетили Грузию с января по май, показатель увеличился в пять раз по сравнению с аналигочным периодом прошлого года. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на Национальную администрацию туризма страны.
Как пишет газета, в январе-мае Грузию посетили 90 239 российских туристов. При этом число всех иностранцев, прибывших в страну, составило 1 209 272 человека.
Отмечается, что Грузия сняла ограничения на въезд в 2021 году, Россия — в мае 2022 года.
https://1prime.ru/tourism/20220707/837405492.html
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