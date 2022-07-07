МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Более 90 тысяч россиян посетили Грузию с января по май, показатель увеличился в пять раз по сравнению с аналигочным периодом прошлого года. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на Национальную администрацию туризма страны. Еще одна популярная у российских туристов страна перестает выдавать визы

Как пишет газета, в январе-мае Грузию посетили 90 239 российских туристов. При этом число всех иностранцев, прибывших в страну, составило 1 209 272 человека.

Отмечается, что Грузия сняла ограничения на въезд в 2021 году, Россия — в мае 2022 года.