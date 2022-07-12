МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Туры в Турцию и Египет теперь обходятся россиянам в два раза дороже, но спрос на поездки в эти страны не снижается, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Fitch ожидает рост годовой инфляции в Турции до 71,4%

"Турция и Египет, несмотря на то, что цены выросли, все равно лидирующее направления по объемам. Подорожало все примерно в два раза… Мне кажется, сейчас довольно сложно выделить группу бюджетных зарубежных направлений. Подорожало все", — сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва", согласившись с предположением, что снижения цен ждать не стоит.

По ее словам, рост цен формирует, в частности, высокий спрос. "Лето – это высокий сезон, и в Египте сейчас очень жарко, это все-таки осенне-зимнее направление. Тем не менее, с учетом ситуации, спрос достаточно высокий, есть определенный дефицит перевозки – не такой трагичный и острый, как в мае-июне", — сообщила Ломидзе.

Кроме того, продолжила глава АТОР, отели в Египте и Турции пытаются компенсировать потери, понесенные за два года пандемии COVID-19.

"В результате мы получаем повышение цены, что на данный момент пока на спросе не отражается, люди готовы ехать и за такие деньги", — заметила она.