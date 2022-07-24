СОЧИ, 24 июл — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации объявлен по всему Сочи, обстановка серьезная, сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский. Непогода не мешает отдыху в Сочи, заявил туроператор

Накануне в Сочи прошли сильные ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. По итогу 16 городских улиц были подтоплены, а на участках федеральных трасс случались регулярные ДТП. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением.

"По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам ещё один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район", — написал Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Уже восстановлены городские пляжи, на береговой линии работают свыше 400 человек. В целом последствия стихии устраняют более 1000 рабочих.

Также пресс-служба администрации города сообщила, что сочинские пляжи недоступны для купания, там сохраняется опасность формирования смерчей, объявлено штормовое предупреждение

"Сегодня, 24 июля, до конца суток на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. На время действия штормового предупреждения купание на пляжах запрещено", — говорится в сообщении.