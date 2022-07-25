МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Программа чартерных рейсов от туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") резервирует на рейсах авиакомпании "Аэрофлот" на Сахалин 120 мест, первая группа пуристов уже прибыла в Южно-Сахалинск, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. "Аэрофлот" возобновит полеты в Пекин

"Программа чартерных рейсов, реализуемая федеральным туроператором Fun&Sun, переходит на новый формат фиксированных блоков мест на регулярных внутренних рейсах авиакомпании "Аэрофлот". Еженедельно на Сахалин предусмотрено 120 мест. В рамках нового формата в регион прибыла первая группа туристов в составе 120 человек", — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

По информации пресс-службы, запуску программы предшествовала объемная совместная работа, которую губернатор Валерий Лимаренко и сахалинское правительство проделали с Ростуризмом, министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также с руководством туроператора Fun&Sun.

"Фиксированный блок мест был заполнен на 100%. Это позволит сделать туристическую программу на Сахалин удобнее, расшить географию участников программы и при необходимости продлить ее на более длительный период", — отмечается в сообщении.