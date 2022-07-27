МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Снимать наличные с карты "Мир" на Кубе пока невозможно, однако работа в этом направлении ведется. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Россиянам начали предлагать туры в Таиланд на прямых рейсах "Аэрофлота"

Советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона во вторник заявил РИА Новости, что с карт платежной системы "Мир" теперь можно снимать песо в банкоматах острова. Он уточнял, что также сейчас идет доработка систем для того, чтобы можно было напрямую расплачиваться карточками "Мир" в торговых точках.

"Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты "Мир" на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна", — написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.

"В то же время работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы "Мир", — добавила она.