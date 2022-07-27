В Ростуризме рассказали о работе карты "Мир" на Кубе
Ростуризм работает над возможности снимать наличные с карты "Мир" на Кубе, заявила Догузова
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Снимать наличные с карты "Мир" на Кубе пока невозможно, однако работа в этом направлении ведется. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона во вторник заявил РИА Новости, что с карт платежной системы "Мир" теперь можно снимать песо в банкоматах острова. Он уточнял, что также сейчас идет доработка систем для того, чтобы можно было напрямую расплачиваться карточками "Мир" в торговых точках.
"Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты "Мир" на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна", — написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.
"В то же время работа по организации обслуживания карт на Кубе действительно ведется. Как только появится такая возможность для наших туристов, обязательно проинформируем вместе с коллегами из платежной системы "Мир", — добавила она.
https://1prime.ru/tourism/20220727/837622888.html
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