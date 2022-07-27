Захарова: Россия примет ответные меры при отказе Финляндии выдавать визы
Захарова: Россия оставила за собой право принять ответные меры при отказе Финляндии выдавать визы
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае отказа Хельсинки выдавать визы российнам.
По ее словам, ограничение поездок российских граждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. Россия оставила за собой право принять ответные меры, отметила дипломат.
Захарова также подчеркнула, что возможное прекращение выдачи Финляндией виз гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой.
Кроме того, официальный прдставитель российского внешнеполитичского ведомства добавила, что Финляндия "известна своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод".
https://1prime.ru/tourism/20220727/837628631.html
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