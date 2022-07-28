МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ростуризм считает, что у российских туроператоров нет возможности выполнить все свои обязательства до конца года по выплате долгов путешественникам за несостоявшиеся туры, и внесет предложения по решению этого вопроса в правительство. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова. МИД Финляндии предложил шесть вариантов ограничения российского туризма

По ее словам, текущий общий долг туроператоров перед клиентами составляет 24 миллиарда рублей. Он складывается из остатков "ковидных" долгов и долгов, которые образовались из-за санкций.

Догузова отметила, что с марта объем задолженности сократился практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов рублей. "Туроператоры постепенно работают над тем, чтобы выполнить все обязательства перед туристами", — подчеркнула глава ведомства.

Она добавила, что "туроператоры по части денег не смогут выполнить свои обязательства до конца 2022 года". Поэтому предложения по вопросу погашения долга будут внесены в правительство России.