Ростуризм предложит решить вопрос с долгами российских туроператоров
Ростуризм внесет в правительство предложения по решению вопроса с долгами российских туроператоров
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ростуризм считает, что у российских туроператоров нет возможности выполнить все свои обязательства до конца года по выплате долгов путешественникам за несостоявшиеся туры, и внесет предложения по решению этого вопроса в правительство. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.
По ее словам, текущий общий долг туроператоров перед клиентами составляет 24 миллиарда рублей. Он складывается из остатков "ковидных" долгов и долгов, которые образовались из-за санкций.
Догузова отметила, что с марта объем задолженности сократился практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов рублей. "Туроператоры постепенно работают над тем, чтобы выполнить все обязательства перед туристами", — подчеркнула глава ведомства.
Она добавила, что "туроператоры по части денег не смогут выполнить свои обязательства до конца 2022 года". Поэтому предложения по вопросу погашения долга будут внесены в правительство России.
https://1prime.ru/tourism/20220728/837638270.html
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