МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Показатель турпотока из России в Турцию по итогам 2022 года могут превысить прошлогодние 4,7 миллиона туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ростуризм предложит решить вопрос с долгами российских туроператоров

Отмечается, что отставание от допандемийного рекорда 2019 года, достигшего 7 миллионов туристов, по итогам всего 2022 года составит около трети.

В АТОР, ссылаясь на данные министерства культуры и туризма Турции, рассказали, что количество российских прибытий в Турцию в июне 2022 года составило более 602 тысяч. "Да, это все еще на 41,9% меньше, чем в июне 2019 года, но в мае 2022 года разрыв с маем 2019 года был куда больше – минус 62%, и в июне он, с увеличением количества рейсов, сокращается. Просто для сравнения: в июне 2022 года россиян в Турцию прибыло уже на 66% больше, чем прилетело в мае", — уточнили эксперты.

Отмечается, что результаты по турпотоку из России в Турцию в этом году превзойдут показатели 2021 года. "Вместе с показателями первого полугодия (2022 года — ред.) при удачном стечении обстоятельств общий объем турпотока за 10 месяцев может составить порядка 4,3 миллиона туристов, а по итогам всего 2022 года может быть теоретически даже превышен и показатель 2021 года в 4,7 миллиона туристов из РФ", — рассказали в АТОР.

В АТОР также прогнозируют, что с июля до конца октября в Турцию могут прибыть еще около 2,8 миллиона российских туристов.