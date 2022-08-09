Египетский лоукостер AlMasria открыл рейсы из Петербурга в Хургаду
Египетский лоукостер AlMasria открыл рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания AlMasria открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково".
"Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море – Хургадой. Сегодня, 9 августа, из аэропорта Пулково авиакомпания AlMasria запустила прямой рейс в Египет", — говорится в сообщении.
Перевозчик будет осуществлять рейсы два раза в неделю — по вторникам и субботам.
На маршруте AlMasria эксплуатирует воздушное судно Airbus A320 вместимостью 175 мест.
https://1prime.ru/tourism/20220809/837742604.html
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