С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания AlMasria открыла рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду, сообщает "Воздушные ворота Северной столицы" — управляющая компания аэропорта "Пулково". Российские туроператоры заявили о подорожании туров в Египет и Турцию

"Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море – Хургадой. Сегодня, 9 августа, из аэропорта Пулково авиакомпания AlMasria запустила прямой рейс в Египет", — говорится в сообщении.

Перевозчик будет осуществлять рейсы два раза в неделю — по вторникам и субботам.

На маршруте AlMasria эксплуатирует воздушное судно Airbus A320 вместимостью 175 мест.