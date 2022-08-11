МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Заявлять, что вопрос о запрете выдачи шенгенских виз россиянам является центральным для Евросоюза, пока преждевременно. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. Евросоюз обсуждает выдачу туристических виз россиянам

Ранее сообщалось, что правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения Евросоюза о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. также парламент Латвии призвал страны союза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

"Я думаю, что говорить пока о том, что эта тема стала в центре дискуссий в Евросоюзе, по крайней мере несколько преждевременно", — подчеркнул Чижов.

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий — "придется за них отвечать", отмечал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Как подчеркивал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам Евросоюза в сфере прав человека и нормативным актам самого союза.