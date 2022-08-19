МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Российские туроператоры рассказали о сроках получения финской визы

Ранее в МИД РФ заявили, что в России не исключают ситуации, когда на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам.

"Это 100-процентное нарушение основополагающих принципов прав человека", — сказал Цеков.

Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США завлекали к себе граждан Советского Союза, чтобы они ехали к ним, создавали для них свободные условия для приезда. Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них, отметил он.

Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет, добавил Цеков.

"Что касается нас, я считаю, что придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что с учетом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии.

"Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", — заключил политик.