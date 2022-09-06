МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Отечественный туристический аналог цифровой системы бронирований, вероятно, представят до конца текущего года, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В России не будут продлевать осенний этап туристического кешбэка

В начале марта Чернышенко, после того, как сервис бронирования Booking.com заявил о приостановке работы в России, поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания его отечественного аналога. Позднее в Ростуризме заявили, что не видят необходимости в создании полного аналога, так как в стране уже работают порядка 90 сервисов для бронирования отелей.

По словам вице-премьера, сейчас речь не идет о создании прямого аналога Booking.com. "Booking, может быть, не самый релевантный пример, это агрегатор, который хранил данные российских пользователей не в России. И было большое количество российских компаний, которые также боролись за этот рынок", — сказал зампред правительства в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2022.

Сейчас, по его словам, Ростуризм создает платформу, которая будет "агрегировать информацию по всем классифицированным средствам размещения и предоставлять доступ ко всем витринам, которые будут заниматься продажей". "И конкурировать они будут уже не в том, кто первый заключил соглашение с гостиницей, а в создании продуктов, скидок, пакета перевозок и размещения. Это, конечно, пойдет на пользу нашим туристам", — пояснил вице-премьер.

По его словам, "до конца года должны быть приняты все архитектурные решения по платформе" и начата работа над ней. "Думаю, что до конца года мы уже сможем что-то более существенное представить", — добавил он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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