ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно проработать идею о едином регулирующем органе в сфере туризма по итогам обсуждения этого вопроса на заседании президиума Госсовета. Путин поддержал идею развития туристических троп в России

В понедельник губернатор Приморского края, глава рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко заявил, что из-за разобщенности в вопросах туризма, которые тормозят развитие регионов, возникла необходимость создания профильного министерства, которое займется координацией всех структур и работой с регионами. Российский союз туриндустрии (РСТ) поддержал идею создания министерства туризма как координатора всей туристской деятельности.

"Проработайте дополнительно", — ответил Путин на предложение наделить ведомство главы Ростуризма Зарины Догузовой полномочиями управления госпрограммой по развитию туризма. Перед этим на заседании Кожемяко выдвинул идею о создании единого окна для регулирования туристической отрасли.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ответ на предложение Кожемяко ответил, что уже существующая система, которая регулируется Ростуризмом, Минстроем и профильным зампредом правительства, является оптимальной. Также он добавил, что как вице-премьер может давать поручения всем министерствам и с его стороны нет никаких новаций в этом вопросе.

Тем не менее Догузова не согласилась, что сейчас Ростуризм выступает в качестве федерального органа, ответственного исполнителя государственной программы "Развитие туризма". "Это не так, Владимир Владимирович", — сказала она.

Как пояснил Чернышенко: "Правительством это не проработано и не поддерживается, поскольку я вам доложил, что 75% средств по госпрограмме идут на строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры, которую курирует профильное министерство — Минстрой".