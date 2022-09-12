МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российские туроператоры этим летом отправили на отдых в европейские страны на 75-80% меньше туристов, чем в 2019 году — в последнее лето до всех кризисных явлений — и в основном путешественники ездили в Грецию, Испанию, Италию и Францию, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Замглавы МИД рассказал об ответных мерах на визовые ограничения ЕС

"Турпоток из России в Европу в этом летнем сезоне был меньше, чем в 2019 году, на 90-95%. Туристы, которые всё же принимали решение провести отпуск в странах ЕС, летели туда с пересадками, выбирали отели высокого уровня, а поездки в основном организовывали через туроператоров… В туроператорском сегменте спрос в сравнении с летом 2019 года сократился в несколько раз – от 75 до 80%. Но это меньше, чем падение на рынке в целом", — сообщили в АТОР.

Там также отметили, что в топ самых популярных стран Европы у организованных туристов из РФ этим летом вошли Греция, Испания, Италия, Франция. "Лидер – Греция: здесь более низкие цены, и, что, может быть более важно, лояльная визовая политика", — указали в ассоциации.

Эксперты уточнили, что если до коронавирусных проблем Европа всё более становилась направлением самостоятельного туризма, в этом сезоне ситуация кардинально поменялась: большинство классических туристов ездили отдыхать в Европу из России по линии туроператоров. "Эта тенденция была ранее отмечена и для всего российского туррынка в целом, но для Европы она особенно ярка. Главная причина такой "миграции" – сложности с платежами", — пояснили в АТОР.

В ассоциации рассказали, что туристы покупали в Европу у туроператоров как полные турпакеты, так и только отдельные услуги размещения. "Бюджетных" российских туристов в Европе в этом сезоне практически не было. Все такие туры стоили дорого, и львиную долю цены составляла авиаперевозка. Наибольшим спросом в Европе летом пользовались отели категорий "четыре-пять звезд". Также был повышенный спрос на "все включено", так как туристы хотели оплатить все возможные услуги в России", — сообщили эксперты.

"Прямых рейсов из России на популярные курорты Европы в этом сезоне нет. Поэтому туристы летели со стыковками в других странах. Первенство в этом отношении – за Турцией. Именно через эту страну поток в ЕС был наибольшим", — заключили в АТОР.