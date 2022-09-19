МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский туроператор Anex Tour на фоне высокого турпотока из Европы спрогнозировал повышенный спрос на отели в Турции в зимний период, сообщила РИА Новости пресс-служба компании. Европейцы начали бронировать отели в Турции, чтобы пережить зиму

"В допандемийное время европейцы, особенно пенсионного возраста, предпочитали зимовать в Анталье по причине теплого климата. Однако со всеми ковидными ограничениями в прошлые два года таких туристов не было. В нынешнем сезоне с запуском турпотока из Европы мы ожидаем повышенный спрос на отели в зимний период", — сказано в релизе.

По мнению компании, в ближайшем будущем будут остановки продаж, так как европейцы любят бронировать все заранее. Туроператор подчеркнул наличие гарантированных квот, которые можно бронировать и не переживать.