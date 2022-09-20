Турецкая авиакомпания приступила к полетам из Нижнего Новгорода
Турецкая авиакомпания Corendon Airlines приступила к полетам из Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — ПРАЙМ. Турецкая авиакомпания Corendon Airlines начала полеты из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова (управляется УК "Аэропорты Регионов"), сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Выполнение рейсов запланировано несколько раз в неделю до конца октября в рамках выполнения чартерной программы в составе пакетных туров. Пассажирские авиаперевозки осуществляются на воздушных судах Boeing 737-800", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Corendon Airlines – это новая авиакомпания для нижегородского аэропорта и вторая на направлении. В настоящее время полеты в Анталью выполняет Azur Air.
https://1prime.ru/tourism/20220920/838177944.html
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