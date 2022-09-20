МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Финляндия предложила Европейскому Союзу включить вопрос туристических виз в сферу антироссийских санкций, сообщил финский МИД. Генсек ООН назвал визовые ограничения для россиян "не очень хорошей идеей"

"Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России", — говорится в заявлении.

Ожидается, что это поможет укрепить единство ЕС.

Кроме того, в министерстве предложили принять меры, которые позволят участникам Шенгенского соглашения не впускать на свою территорию российских граждан, если их визы оказались недействительными в другой шенгенской стране.

"Это предотвращает попытки одних и тех же лиц попасть в Шенгенскую зону через другую сухопутную границу или воздушный маршрут", — отметили в ведомстве. АТОР: девять европейских стран прекратили прием заявок на визы от россиян

Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения визы могут составить до полугода. Кроме того, с 19 сентября Швейцария – входящая в шенгенскую зону, но не являющаяся членом ЕС – приостановила упрощенный режим выдачи виз гражданам России, а Латвия закрыла въезд для россиян с шенгенскими визами.

Постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия останется открытой страной и не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза.