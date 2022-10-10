МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Правительство проработало выделение 1,6 миллиарда рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя, до среды Ростуризм подготовит необходимую документацию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко заявил, что число отмен бронирований туров в Крым незначительное

"Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 миллиарда рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя", — сказал Чернышенко на совещании, которое провел в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты", — добавил он.

Выслушав доклад, Мишустин дал несколько поручений. "Также прошу вас держать на контроле функционирование "горячей" линии Ростуризма, чтобы все работало. И оказать содействие регионам в стабильной работе туристической сфере", — сказал он.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин провел встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он сообщил о возбуждении дела в связи с терактом на Крымском мосту и уточнил, что его заказчиками и исполнителями являются спецслужбы Украины. В понедельник Путин на совещании с членами Совбеза сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Также Путин заявил, что киевский режим поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.