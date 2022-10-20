МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября представить предложения по созданию механизмов поддержки строительства туристической инфраструктуры, говорится в перечне поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 5-8 сентября.

"Правительству Российской Федерации… представить предложения по созданию дополнительных механизмов поддержки строительства объектов туристической инфраструктуры, в том числе механизмов, предусматривающих предоставление отсрочки по уплате процентов по кредитам, возмещение капитальных затрат, стимулирование создания новых средств размещения путем строительства гостиниц… а также дополнительных механизмов сглаживания сезонности посещения туристами крупных курортов", — сообщается в поручении.