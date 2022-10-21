Песков заявил, что итоги работы Ростуризма оцениваются высоко
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Результаты деятельности Ростуризма по развитию туристического сектора в стране оценивается высоко, работа в этом направлении продолжится на уровне министерства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении туристического ведомства и передаче его полномочий Минэкономразвития.
"Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства, эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма, здесь в данном случае повышается уровень этой работы. То есть все достижения, естественно, будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне — в составе министерства", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о причинах упразднения Ростуризма.
Песков добавил, что дальнейшая карьера главы ведомства Зарины Догузовой будет зависеть от нее, а также от поступающих предложений.
https://1prime.ru/tourism/20221021/838541747.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.