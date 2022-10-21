МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Результаты деятельности Ростуризма по развитию туристического сектора в стране оценивается высоко, работа в этом направлении продолжится на уровне министерства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Передача функций Ростуризма не изменит работу отрасли, заявил Чернышенко

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении туристического ведомства и передаче его полномочий Минэкономразвития.

"Все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства, эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма, здесь в данном случае повышается уровень этой работы. То есть все достижения, естественно, будут сохранены и будут развиваться уже на более высоком уровне — в составе министерства", — ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос о причинах упразднения Ростуризма.

Песков добавил, что дальнейшая карьера главы ведомства Зарины Догузовой будет зависеть от нее, а также от поступающих предложений.