МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Крупный российский туроператор — Pegas Touristik — запустил чартеры в Таиланд из Москвы, первый рейс отправляется 29 октября. С ноября к программам из столицы добавятся рейсы из четырех городов Сибири и Дальнего Востока. "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир

Продажа туров на остров Пхукет стартовала в середине сентября. В Ассоциации туроператоров России сообщали, что полетная программа базируется на прямых рейсах авиакомпании "Икар" (бывшая Pegas Fly) и запланирована до конца марта. Полеты будут выполнять борта Boeing B 777-200 из московского аэропорта "Шереметьево".

Туроператор к полетной программе из Москвы с ноября добавит прямые рейсы из четырех городов Сибири и Дальнего Востока — Хабаровска, Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Так, купить тур на Пхукет из Хабаровска можно минимум за 80 тысяч рублей на человека.

"Таиланд сделал важное — отменил коронавирусные ограничения, а наличие прямой перевозки сразу увеличило спрос на направлении. У страны есть большое преимущество — очень доступные в ценовом плане предложения по гостиницам. Это, в совокупности с прямой перевозкой, делает Таиланд очень привлекательным для пакетных туров", — прокомментировал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, добавив, что в допандемийные годы страну посещало до 1,5 миллиона российских туристов в год.

"Сейчас говорить об этих цифрах из-за лимитированности перевозки пока не приходится. Однако, обращу внимание, что на направлении очень много предложений со стыковочной перевозкой — через Турцию, Казахстан, ОАЭ. Зачастую стыковочные рейсы могут быть даже дешевле", — добавил вице-президент РСТ. Так, во вторник первые туристы туроператора Fun&Sun прилетели в Таиланд, но в рамках блочной перевозки авиакомпании SCAT, с пересадкой в Казахстане.

"Мы стартуем с двух рейсов в неделю, но, видя высокий спрос на направлении, с декабря увеличим их количество до четырех. Туры в Таиланд покупают активно, в том числе на регулярной перевозке. Доля туров на SCAT пока в структуре продаж Таиланда — 33%, туры на регулярной перевозке — 67%. Порой стоимость туров через Казахстан может быть на 500 долларов дешевле туров на прямой перевозке,", — рассказали в Fun&Sun.