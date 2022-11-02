МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. География путешествий российских туристов на ноябрьские праздники в 2022 году сократилась: если в прошлом году россиян интересовали более 20 направлений, то в этом — только 13, говорится в исследовании интернет-продаж полисов выезжающих за рубеж страхового дома ВСК. РЖД назначили дополнительные поезда на ноябрьские праздники

Популярность Египта при этом резко снизилась, а некоторых стран СНГ – наоборот, возросла.

"География путешествий на ноябрьские праздники в этом году значительно сократилась – если в 2021 россияне интересовались более чем 20 направлениями для отдыха, то в 2022 их число уменьшилось до 13 стран", — сообщает компания.

Основной объем продаж страховых программ для путешествий – 61% – традиционно приходится на Турцию. При этом спрос россиян на поездки в Египет упал в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а востребованность некоторых стран СНГ, наоборот, увеличилась в среднем в два раза, подсчитали страховщики.

В дальнем зарубежье в тройку самых популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники в 2022 году, помимо Турции, вошли Объединенные Арабские Эмираты (около 9% страховых полисов выезжающих за рубеж) и Египет (7%). Среди стран ближнего зарубежья самой популярной у российских туристов стала Армения — 4% оформленных полисов, при этом в прошлом году этот показатель составлял 2%. Глава АТОР рассказала о тенденциях на туристическом рынке

Еще 11% российских путешественников в 2022 году планируют посетить на ноябрьские праздники несколько стран, из них 55% — сразу пять направлений. Самый распространенный маршрут – Армения, Грузия и Казахстан. Также в этом году многие туристы предпочли отправиться в путешествие исключительно по странам Средней Азии – в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Помимо этого, россияне рассматривают отдых в Белоруссии, Азербайджане и Абхазии.

Как сообщала компания ранее, в 2021 году россияне выбирали для отдыха на ноябрьские праздники также Грецию, Таиланд, Доминиканскую республику, Венгрию, Испанию, Эстонию, США, Сербию, Болгарию и Мальдивские острова.