МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Власти продолжат оказывать государственную поддержку регионам, в которых развиваются туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал поддержать предприятия людей с ограничениями по здоровью

"Так же, как и очень хорошую, правильную работу у нас в сфере развития внутреннего туризма, мы стараемся развивать и туризм для людей с ограничениями по здоровью, и, конечно, нужно просто безбарьерную среду развивать, поэтому те предприятия, которые работают в этой сфере, они получают государственную поддержку, есть специальное направление их поддержки, мы будем делать это и дальше. И в известной степени определенных результатов добиваются здесь как раз Калининград, Крым, Чеченская республика", — сказал Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья.

Президент добавил, что в прошлом году было 37 общероссийских маршрутов, которые могли бы использовать люди с ограничениями по здоровью. Он также выразил надежду на то, что в следующем году таких маршрутов будет больше 100 и этот опыт будет тиражирован.

Кроме того, глава государства пообещал проработать с министерством промышленного развития вопрос поддержки предприятия по производству автобусов-трансформеров для инвалидов в Нижнем Новгороде.

Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья проходит под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.