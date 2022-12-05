МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет кабмин РФ полномочиями по утверждению перечня государств, граждане которых смогут оформлять туристические визы для въезда в Россию сроком до шести месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Посол Доминиканы рассказал, за что страна благодарна российским туристам

Согласно пояснительной записке к закону, он разработан в целях наделения правительства правом утверждать перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Согласно пояснительной записке, механизм утверждения перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена определенная категория визы правительством, не является новаторским — "аналогичный принцип уже реализуется в отношении единой электронной визы".