Путин уполномочил правительство утверждать перечень стран для выдачи турвиз
Путин наделил правительство правом утверждать перечень стран для выдачи туристических виз
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет кабмин РФ полномочиями по утверждению перечня государств, граждане которых смогут оформлять туристические визы для въезда в Россию сроком до шести месяцев. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно пояснительной записке к закону, он разработан в целях наделения правительства правом утверждать перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.
Согласно пояснительной записке, механизм утверждения перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена определенная категория визы правительством, не является новаторским — "аналогичный принцип уже реализуется в отношении единой электронной визы".
https://1prime.ru/tourism/20221205/839061314.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.