МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Более тысячи российских туристов уже были вывезены из Египта, оставшиеся размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщил в кулуарах Госдумы временный куратор туристической отрасли в Минэкономразвития, замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Tez Tour сообщил о планах по вывозу туристов из Египта

"У нас создан оперативный канал коммуникации с авиаперевозчиком iFly и туроператором TezTour. По данным туроператора, уже более 1000 человек вывезено, все туристы размещены в гостиницах и обеспечены питанием", — сообщил Вахруков, отвечая на вопрос РИА Новости, какова сейчас ситуация с вывозом российских туристов из Египта.

"Планируем проведение отдельных совещаний с отраслью и заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы предотвращения похожих ситуаций и отработать регламент оперативного на них реагирования", — подчеркнул замглавы министерства.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий Минэкономразвития.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей.

Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты. Компания заявила, что отменяет рейсы в Египет по 19 декабря.