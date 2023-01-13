С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — ПРАЙМ. Санкт-Петербург в 2022 году посетили более 8 миллионов туристов, сообщает городской комитет по развитию туризма. Беглов рассказал, в каких отраслях Санкт-Петербург преуспел в 2022 году

"За весь прошлый год Северную столицу посетили свыше 8 миллионов туристов. В основном — из регионов России. Путешественников из других стран — около 340 тысяч человек", — говорится в сообщении.

В петербургском турпотоке становится больше молодежи — примерно две трети в возрасте от 18 до 44 лет. Порядка 82% гостей города имеют высшее или незаконченное высшее образование.

Отмечается, что вклад туристов в экономику Северной столицы в прошлом году составил 366 миллиардов рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году.

"Еще одна оптимистичная тенденция — это рост количества семейных туристов. В минувшем году их было больше половины — 51%. К такому результату привела совместная с предприятиями индустрии гостеприимства работа по выводу на рынок новых туристских предложений и по продвижению Петербурга в рамках информационной кампании в других городах. Уверен, это долгосрочный тренд. Люди все чаще будут посещать Северную столицу с детьми, которые с раннего возраста полюбят город на Неве и в будущем сделают для себя регулярные поездки сюда хорошей традицией. Наша идея — Петербург не может наскучить, потому что каждый раз он открывается новыми гранями", — отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Петербург посетили 6,1 миллиона туристов.

Комитет также сообщил, что в новогодние праздники город посетили более 1 миллиона туристов. Санкт-Петербург перевыполнил план по вводу жилья в 2022 году

"Количество туристов и экскурсантов, посетивших Петербург за девять дней новогодних каникул, превысило миллион человек. В прошлом году за эти дни в Северной столице побывали 914 тысяч путешественников", — сказано в сообщении.

С 30 декабря по 8 января аэропорт "Пулково" обслужил 578 тысяч пассажиров. Максимальное количество рейсов — 458 — было выполнено 30 декабря. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск, зарубежными — Минск, Ташкент, Стамбул, Ереван, Душанбе, Ош.

Самым востребованным железнодорожным направлением оказался маршрут Москва — Санкт‑Петербург.

Как сообщает комитет, чаще всего туристы приезжают в Петербург с культурно-познавательной целью, для встречи с друзьями и родственниками, на деловые мероприятия, а также чтобы посетить какое-либо городское событие. Пользуются популярностью и такие виды туризма, как медицинский, гастрономический, образовательный.

Для привлечения гостей из других регионов проводятся роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт‑Петербург" — выездные презентации туристских возможностей города, направленные на прямую коммуникацию профессионалов отрасли. Такие встречи уже прошли в 16 городах России.