МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Лидером по числу туристических поездок в 2022 году стал Краснодарский край, туда было совершено более 20 миллиона турпоездок, передает RT со ссылкой на данные Росстата. Таиланд впервые с 2020 года вошел в топ популярных стран у россиян на весну

В пятерку регионов вошли Московская и Ленинградская области — было совершено по 15,2 миллиона поездок, Москва — 14,2 миллиона и Санкт-Петербург — 8,1 миллиона.

Меньше всего туристы путешествовали в Ненецкий автономный округ — 17,6 тысячи поездок, Чукотский автономный округ — 30 тысячи, Еврейскую автономную область — 35,5 тысячи, Магаданскую область — 54,1 тысячи и Республику Тыва — 72,2 тысячи.

Турпоток по России — считается по числу туристских поездок — это общее количество туристских поездок, совершенных российскими и иностранными туристами в пределах страны.