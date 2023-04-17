Минэкономразвития спрогнозировал рост турпотока по России более чем на пять процентов в этом году
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Турпоток по России в этом году может вырасти на 5,2%, или 7,3 миллиона человек, такой прогноз Минэкономразвития озвучил замглавы ведомства Максим Колесников.
"Нами был сформирован прогноз турпотока на 2023 год… Прогнозируется рост турпотока по всей России на 5,2%, или 7,3 миллиона человек. В том числе рост турпотока по 18 макрорегионам туристическим 5,5%, или 4,4 миллиона человек", — заявил он в ходе совещания по подготовке к туристическому сезону 2023 года.
Отмечается, что по прогнозу самыми популярными в этом году направлениями останутся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Крым. При этом наибольший процент прироста прогнозируется на Сахалин и Карелию (по +10%), Алтай (9,7%), Москву и Санкт-Петербург (по +7,5%), Татарстан и Камчатку (+7%).
По словам Колесникова, власти также проанализировали среднюю загрузку по видам транспорта в прошлом году. "По авиатранспорту это было 85%, по железнодорожному 50%, по общественному, автомобильному транспорту порядка 36%… Считаем, что если транспортная отрасль справится с пиковой нагрузкой в июле, то справится и в остальные периоды", — полагает Колесников.
В середине марта замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказывал, что туристический поток по итогам 2023 года по России может приблизиться к показателям доковидного 2019 года.
В 2019 году турпоток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По итогам 2022 года года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 8%, сообщил в конце января министр экономического развития Максим Решетников.
https://1prime.ru/tourism/20230417/840396061.html