МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Турпоток по России в этом году может вырасти на 5,2%, или 7,3 миллиона человек, такой прогноз Минэкономразвития озвучил замглавы ведомства Максим Колесников. Минфин объяснил, зачем ограничит закупки валюты

"Нами был сформирован прогноз турпотока на 2023 год… Прогнозируется рост турпотока по всей России на 5,2%, или 7,3 миллиона человек. В том числе рост турпотока по 18 макрорегионам туристическим 5,5%, или 4,4 миллиона человек", — заявил он в ходе совещания по подготовке к туристическому сезону 2023 года.

Отмечается, что по прогнозу самыми популярными в этом году направлениями останутся Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Крым. При этом наибольший процент прироста прогнозируется на Сахалин и Карелию (по +10%), Алтай (9,7%), Москву и Санкт-Петербург (по +7,5%), Татарстан и Камчатку (+7%).

По словам Колесникова, власти также проанализировали среднюю загрузку по видам транспорта в прошлом году. "По авиатранспорту это было 85%, по железнодорожному 50%, по общественному, автомобильному транспорту порядка 36%… Считаем, что если транспортная отрасль справится с пиковой нагрузкой в июле, то справится и в остальные периоды", — полагает Колесников.

В середине марта замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказывал, что туристический поток по итогам 2023 года по России может приблизиться к показателям доковидного 2019 года.

В 2019 году турпоток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По итогам 2022 года года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 8%, сообщил в конце января министр экономического развития Максим Решетников.