МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Продажа фейковых путевок, туров, авиабилетов или предложений по аренде номеров в отелях — популярные мошеннические схемы с наступлением летнего сезона, но в настоящее время нет массового появления мобильных приложений от мошенников по продаже туров, рассказал РИА Новости ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров. В Крыму упростили логистику для туристов

Ранее в среду газета "Известия" писала, что в официальных маркетплейсах появились фейковые приложения по продаже туров. Так, издание сообщало, что жительница Москвы чуть не купила тур за 100 тысяч рублей в фейковом приложении крупного российского туроператора.

"Продажа фейковых путевок, туров, авиабилетов или аренда номеров в отелях — это довольно популярные мошеннические схемы, которые с наступлением летнего сезона появляются из года в год. Пока мы не видим массового появления мошеннических приложений, связанных именно с путевками, но уже после майских праздников может развернуться сезонное мошенничество с продажей туров, билетов или арендой номеров", — сказал Егоров.

Эксперт отметил, что пользователям необходимо быть внимательными при скачивании приложений даже из официальных магазинов, например, Google Play и App Store, где, несмотря на меры проверки, тоже встречаются фейковые приложения. "Обычно в мошеннических приложениях, пробравшихся в официальные магазины, открывается браузерная интернет-страница, на которой уже располагается фишинговое или вредоносное содержимое", — пояснил эксперт. Таким образом злоумышленникам зачастую удается пройти модерацию.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков отметил, что одна из рекомендаций для защиты от таких мошеннических схем — сделать реестр агрегаторов и приложений. "Ну а гражданам совет один — обращаться к ключевым и известным приложениям и избегать покупок условно дешевых билетов и туров в неизвестных приложениях, которые не несут никакой ответственности и не дают страховок", — добавил он.