МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Путешественники, которые ранее самостоятельно бронировали отели, стали чаще пользоваться услугами туроператоров из-за сложностей с расчетами за рубежом, рассказал председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Россияне этим летом стали летать по зимним направлениям, рассказал оператор

"Туристы, которые ранее путешествовали самостоятельно, теперь чаще бронируют наземные услуги (отель, перевозка — ред.) через туроператора, так как это снимает вопрос взаиморасчетов с зарубежным поставщиком услуг: есть свои нюансы при оплате через карту иностранного банка, также не всегда люди хотят рассчитываться наличными за проживание", — сказал Демура.

Помимо этого эксперт отметил, что туристы, учитывая ограничения вывоза денежных средств за рубеж, предпочитают оплатить проживание заранее, еще находясь в России, а наличные деньги потратить за границей на шоппинг и развлечения.

Он также рассказал, что туристы стали осознаннее подходить к организации поездки за рубеж ввиду увеличения продолжительности перелета из-за закрытия неба для российских самолетов рядом стран. "Так, туристы стали чаще продлевать время пребывания на курорте, так как большую часть времени в дни прилета и вылета занимает дорога. Они также стараются сделать комфортнее перелет – выбрать удобные места в самолете, заказать питание на борту, на месте – индивидуальный трансфер", — указал Демура.

Изменился подход у туристов и к экскурсионным турам по России, отметил эксперт. "Путешественники стали чаще выбирать программы "стандарт" и "макси", так как хотят больше впечатлений за поездку. Те, кто берут программы форматов "лайт", потом еще докупают экскурсии у гидов на месте", — добавил он.