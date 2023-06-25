МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россияне в июне чаще всего выбирали для отдыха внутри страны Москву, Санкт-Петербург и Сочи, причем путешественники останавливались преимущественно в трехзвездочных отелях или выбирали объекты размещения без звезд, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Популярность ОАЭ среди российских туристов выросла в четыре раза

В сервисе проанализировали бронирования отелей россиянами в июне.

"Оказалось, что 80,1% заказов приходятся на Россию. Список наиболее популярных российских городов в июне возглавляет Москва. Доля столицы составила 21,9%, причем чаще всего туристы останавливались в трехзвездочных отелях. Второе место занял Санкт-Петербург, на который пришлось 18,7% бронирований. Замыкает тройку лидеров Сочи, где в июне отдыхали 8,1% путешественников. В обоих городах наиболее востребованными оказались объекты размещения без звезд — апартаменты, гостевые дома и хостелы", — рассказали аналитики.

В OneTwoTrip отметили, что в список также вошли Казань (доля бронирований 5,3%), Екатеринбург (3,6%), Нижний Новгород (2,9%), Калининград (2,6%), Краснодар (2,3%), Владивосток (1,8%) и Самара (1,4%). "Чаще всего отдыхающие останавливались в отелях категории "три звезды" — их выбирали в Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Самаре. В Екатеринбурге и Краснодаре большинство путешественников жили в четырехзвездочных гостиницах, а в Калининграде отдавали предпочтение объектам размещения без звезд", — сообщили в компании.

Аналитики также выяснили, что чаще всего туристы останавливались на короткий срок: 72,9% проживали в гостинице не более трех дней. "На срок от четырех суток до недели выбрались на отдых 24,6% россиян, а 2,5% останавливались в отеле от 8 до 14 дней", — рассказали в сервисе.

В OneTwoTrip добавили, что больше половины путешественников, или 56,2%, забронировали номер без питания, а остальные 43,8% выбрали проживание с завтраком.