2023-07-19T17:34:41+03:00
2023-07-19T17:34:41+03:00
2023-07-19T17:34:41+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230719/841128646.html
Чернышенко заявил о готовности России к безвизовым поездкам тургрупп из КНР
Туризм
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Российская сторона готова к безвизовым поездкам туристов из Китая, ожидает ответа Пекина, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. "Идеологически этот вопрос был проработан... ПРАЙМ, 19.07.2023
бизнес, новости, туризм, россия, китай, туризм, виза
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российская сторона готова к безвизовым поездкам туристов из Китая, ожидает ответа Пекина, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
"Идеологически этот вопрос был проработан на межправкомиссии российско-китайской. Китайская сторона поддержала. Мы ждем синхронных действий с китайской стороны, с нашей стороны тоже все готово", — отметил он.
Чернышенко добавил, что организованные тургруппы уже путешествуют по двум странам без виз. Однако необходимо полностью снять барьеры, подчеркнул вице-премьер.