МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российская сторона готова к безвизовым поездкам туристов из Китая, ожидает ответа Пекина, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. СМИ узнало, какие инвестиции в Китай хотят ограничить США

"Идеологически этот вопрос был проработан на межправкомиссии российско-китайской. Китайская сторона поддержала. Мы ждем синхронных действий с китайской стороны, с нашей стороны тоже все готово", — отметил он.

Чернышенко добавил, что организованные тургруппы уже путешествуют по двум странам без виз. Однако необходимо полностью снять барьеры, подчеркнул вице-премьер.