МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит распределение субсидий регионам РФ на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров на 2023 и 2024 годы, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство одобрило сокращение незащищенных расходов бюджета, пишет СМИ

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров на 2023 и 2024 годы, утвержденное приложением 34 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", — говорится в сообщении.

Проект распоряжения направлен, в частности, на создание инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Также правительство обсудит выделение средств Фонду развития территорий (ФРТ) на сокращение непригодного для проживания жилого фонда.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минстрою России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий" на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделяются в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Планируется обсудить и закрепление приоритетного приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О промышленной политике в Российской Федерации" (в части совершенствования законодательства Российской Федерации в целях формирования спроса на российские товары)", — говорится в сообщении.

"Проект акта направлен на законодательное закрепление приоритетного приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с государственной поддержкой", — поясняется там же.

Еще один важный вопрос для обсуждения — дополнение полномочий Росавиации в части учета сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменения в подпункт 5.4.191 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта. Проект постановления предусматривает дополнение полномочий Федерального агентства воздушного транспорта в части учета сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 килограммов и менее в соответствии с изменениями, внесенными в Воздушный кодекс Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Правительство также обсудит внесение изменений в положение о Минтрансе России в связи с необходимостью его приведения в соответствие с изменениями, внесенными в федеральный закон "О транспортной безопасности" и Воздушный кодекс России.

Вместе с тем правительство обсудит расширение перечня детских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при реализации, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Законопроект направлен на расширение перечня детских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при реализации", — говорится в сообщении.

Правительство также обсудит освобождение физлиц от НДФЛ и юрлиц от налога на прибыль организаций при безвозмездной передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или безвозмездном предоставлении права их использования.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до 10% ставка НДС. В него вошли деревянные манежи, металлические и пластиковые кровати и кровати из других материалов, включая тростник, лозу или бамбук.

Тогда уточнялось, что постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утверждённого в 2020 году. Главная цель этого плана — повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на отечественном рынке.