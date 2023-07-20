МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Туристический поток по России в первом полугодии 2023 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в топе поездки на черноморское побережье, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Туроператоры указали курорты с самым доступным пляжным отдыхом в июле

"Внутренний туризм продолжает активно развиваться. Рост количества туристических поездок по стране составляет примерно 15% (за первое полугодие 2023 года — ред.)", — сказал Уманский.

Он подчеркнул, что туристический сезон протекает успешно. "Самым популярным видом летнего отдыха для россиян продолжает оставаться пляжный отдых, курортные места Краснодарского края, Сочи заполнены практически на 70-80%, Анапа, Адлер, Геленджик — на 90-100%. Отели Крыма, испытывавшие проблемы с заполняемостью в начале года, с наступлением июля получили приток туристов. До событий, произошедших 17 июля на Крымском мосту, они были в среднем заполнены на 50%", — добавил президент РСТ.

"Вынуждены признать, что инцидент (на Крымском мосту — ред.) будет иметь негативные последствия для туристического сезона в этом году, но надеемся, что не фатальные. После официальной информации о восстановлении транспортного сообщения на мосту аннуляции туров прекратились, многие туристы обращаются в турфирмы с просьбой восстановить бронирования. Однако спрос на новые туры в Крым в этом направлении пока не восстановлен в полном объеме", — уточнил Уманский.

Глава РСТ также отметил, что в этом сезоне продолжает сохраняться высокая востребованность санаторно-курортного лечения. "Санатории разной направленности забронированы вплоть до осени. Интерес к санаторно-курортному лечению, получивший новый импульс после пандемии, сохраняется на стабильно высоком уровне", — подчеркнул он.

При этом Уманский сообщил, что в этом сегменте заметен значительный нереализованный спрос, вызванный недостатком предложения, особенно среди современных качественных санаториев. "К сожалению, число вводимых в строй новых санаториев минимальный. Причина в очень высоких капитальных затратах и долгой окупаемости проектов. Отчасти улучшить ситуацию позволит разработанная Минэкономразвития инициатива по передаче ведомственных санаториев, нуждающихся в реконструкции, частным инвесторам. Если она будет реализована, то это создаст дополнительный драйвер для развития курортов", — уверен он.