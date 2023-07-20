МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Въездной туризм в России по-прежнему испытывает трудности, в том числе из-за нефункционирующего безвизового группового обмена с Китаем, турпоток в РФ за первое полугодие упал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, заявил глава РСТ

"Въездной туризм по-прежнему испытывает проблемы из-за невнедренных решений в области электронной визы и пока нефункционирующего безвизового группового обмена с Китаем, перезапуск которого отрасль так ждала еще к началу летнего сезона. В итоге показатели по въезду на середину года отрицательные — минус 7,7% по сравнению с прошлым годом", — сказал Уманский.

Он сообщил, что иностранные туристы, въезжающие в Россию испытывают проблемы с платежами. "Их привычные карты оплаты при пересечении границы превращаются в кусочки пластика. При этом использовать наличные деньги в повседневной жизни они уже отвыкли", — указал глава РСТ.

Уманский подчеркнул, что в качестве решения Минэкономразвития недавно озвучило инициативу о создании "карты туриста", которую иностранный гость сможет дистанционно оформить в интернете перед поездкой в Россию. "По прибытии, прямо в аэропорту можно получить и пополнить карту, а затем использовать ее в привычном формате для совершения покупок. Этот инструмент должен заработать уже в июле", — указал он.

Законопроект, принятый в конце июня Госдумой в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.