МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Портал для оформления электронных виз в Россию позволит получить документ в сокращенные сроки и без посещения консульства, а также снижает стоимость оформления визы, рассказал генеральный директор туркомпании "Ника" Александр Флит. В России заработал сервис для оформления электронных въездных виз

"Главное, что дает электронная виза, — сокращение сроков оформления, отсутствие бумажной волокиты, необходимости идти в консульство с документами", — говорит Флит, слова которого приводит пресс-служба РСТ. Он также добавил, что плюсом электронной визы станет снижение стоимости ее оформления, для некоторых стран она будет в разы меньше. Ожидается, что затраты на оформление для взрослых туристов не будут превышать 52 доллара, а для детей до 6 лет – 2 доллара.

Портал для оформления электронных виз для въезда в Россию иностранцам из 55 стран начал работу 1 августа. Соответствующий раздел для оформления заявок на получение электронных виз был запущен в 10.00 мск на сайте консульского департамента МИД России. Единая электронная виза заменяет собой обыкновенную деловую, гуманитарную и туристическую визу.

"Эти несомненные удобства электронной визы должны сработать, потому что спрос на поездки в Россию есть. Зарубежные партнеры сразу после появления новости проявили живой интерес. Особенно китайский турбизнес, так как сейчас виза в РФ для китайских туристов стоит 150-200 долларов и удешевление ее до 50 долларов сильно облегчит туристам принятие решения о поездке", — добавляет Флит. Электронные визы позволят вернуть въездной туризм на доковидный уровень

Как отмечает пресс-служба РСТ, туроператоры сообщают об отложенном спросе на поездки в Россию из стран Юго-Восточной Азии — прежде всего, это Индия и Китай, страны Ближнего Востока, Турции, европейских стран, например, Германии и Австрии.

Глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович отметил, что российский союз туриндустрии приветствует инициативу МИД России по введению электронных виз. "Это долгожданная мера, позволяющая возобновить поток из многих стран." — подчеркнул Войтович. До запуска система у туроператоров еще есть время подготовиться и начать предлагать партнерам программы на базе электронных виз.