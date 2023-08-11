МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минимальная стоимость детской путевки из России в зарубежный лагерь составляет 100 тысяч рублей, а поездка в лагерь в Краснодарском крае обойдется в среднем в 65-70 тысяч рублей, рассказала руководитель проектного офиса Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому туризму Елена Перескокова. В России предложили сделать бесплатный проезд детям по всей стране

"Разбег цен очень большой. Если мы говорим об отдыхе в среднем регионе РФ, это примерно от 22 до 60 тысяч рублей за 14-дневную путевку. В Краснодарском крае — 65-70 тысяч в среднем за путевку, но это на 21 день. В Подмосковье — 45-70 тысяч за 14 дней", — сообщила Перескокова в ходе пресс-конференции.

Говоря о ценах на зарубежный отдых, она напомнила скандальную историю с компанией "Колибри" и выселением российских детей из отеля в Турции. "В лагерь "Колибри" родители брали путевки по ценам, сравнимым с поездкой на отдых в Краснодарский край. Но это нереально, так как только авиаперелет стоит очень дорого… Менее 100 тысяч мы не встречали путевки (за рубеж — ред.). Многое зависит от перелета: если в Турцию еще можно найти бюджетный, то в Китай и Арабские Эмираты будет дороже", — добавила она.

По данным следствия, с 19 июня по 5 августа сотрудники "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." заключили с родителями 90 детей от 6 до 17 лет договоры на услуги по организации детского отдыха в Турции. Во время поездки дети столкнулись с неудовлетворительными условиями размещения и низким качеством сервиса. Ночью их принудительно выселили из отеля. По причине невозможности дальнейшего размещения в Россию досрочно вернулись 68 детей.

Эксперты отрасли во время пресс-конференции рассказали также о появлении новых направлений в сфере детского отдыха. Так, руководитель комитета РСТ по детскому и семейному туризму Олеся Калачева сообщила, что в этом году на рынке детских лагерей появилось новое зарубежное предложение — отдых на Каспийском море. Она отметила, что дети стали путешествовать и в Сибирь, тогда как раньше родители этот регион не рассматривали.

В свою очередь вице-президент РСТ Ольга Санаева отметила, что в 2024 году ожидается увеличение количества детских групповых поездок между Россией и Китаем. "Буквально вчера мы встретили группу. Начинается безвизовый групповой обмен между Китаем и Россией. В случае запуска удобной и правильной логистики, я думаю, что в следующем году надо ожидать того, что это будут перекрестные взаимообмены, в том числе и в детском направлении", — сказала она.