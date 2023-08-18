БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Первая группа туристов из пяти человек отправилась из России на отдых в Китай через пункт пропуска Благовещенск без оформления виз, сообщило правительство Амурской области. Россия примет в 2024 году около полумиллиона туристов из Китая

"Первая организованная группа российских туристов из пяти человек накануне отправилась на отдых в Китай через пункт пропуска Благовещенск без оформления виз. С двухдневным туром они посетили город Хэйхэ и успешно вернулись в Благовещенск, пройдя необходимые процедуры в пунктах пропуска", — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные тестовые группы запускаются для отладки механизмов взаимодействия между российской и китайской сторонами. Возобновление безвизового выезда для туристических групп из России на регулярной основе планируется на следующей неделе. Отправлять путешественников на другой берег Амура будут три туроператора, вошедшие в перечень Минэкономразвития РФ, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Ранее въезд в Китай для россиян был возможен только через оформление индивидуальной визы. В начале августа Минэкономразвития России объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.