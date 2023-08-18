2023-08-18T10:13:11+03:00
2023-08-18T10:13:11+03:00
2023-08-18T10:13:11+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230818/841503663.html
Первая группа российских туристов отправилась в Китай без виз
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Первая группа туристов из пяти человек отправилась из России на отдых в Китай через пункт пропуска Благовещенск без оформления виз, сообщило правительство Амурской области... ПРАЙМ, 18.08.2023
общество , бизнес, новости, туризм, россия, китай, российские туристы, безвизовые страны
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/26/841252694.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/26/841252694.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/26/841252693.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/26/841252693.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/26/841252681.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/26/841252681.jpg
https://1prime.ru/society/20230815/841445847.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг — ПРАЙМ. Первая группа туристов из пяти человек отправилась из России на отдых в Китай через пункт пропуска Благовещенск без оформления виз, сообщило правительство Амурской области.
"Первая организованная группа российских туристов из пяти человек накануне отправилась на отдых в Китай через пункт пропуска Благовещенск без оформления виз. С двухдневным туром они посетили город Хэйхэ и успешно вернулись в Благовещенск, пройдя необходимые процедуры в пунктах пропуска", — сказано в сообщении.
Отмечается, что подобные тестовые группы запускаются для отладки механизмов взаимодействия между российской и китайской сторонами. Возобновление безвизового выезда для туристических групп из России на регулярной основе планируется на следующей неделе. Отправлять путешественников на другой берег Амура будут три туроператора, вошедшие в перечень Минэкономразвития РФ, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.
Ранее въезд в Китай для россиян был возможен только через оформление индивидуальной визы. В начале августа Минэкономразвития России объявило о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.