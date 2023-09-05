МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Путевки из России в Китай и страны Африки стали самыми обсуждаемыми "новинками" в 2023 году, в числе вновь доступных для туристов стран после пандемии также значатся Камбоджа, Сингапур, Филиппины, сообщил директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Anex Константин Гулевич. Путин пригласил президента Турции отдохнуть в Сочи

"Мы добавили много новинок в этом сезоне и планируем продолжить их продавать и в последующем… Особенно хотелось бы выделить Китай и страны Африки, как самые трендовые новинки. Помимо интереса туроператоров на них сосредоточен двусторонний интерес властей", — сказал Гулевич журналистам.

"Объективно говоря, сейчас нет стран, которые недоступны на 100%. Если вы можете получить визу — добро пожаловать. Весь мир доступен нам. А дальше все строится на перевозке: если нет прямых рейсов, то есть регулярные варианты перелета со стыковкой", — добавил он.

В списке "новинок" туроператора в этом году помимо Китая и Намибии значатся Израиль, Иордания, Сингапур, Камбоджа, Мадагаскар, Бразилия, горнолыжная Турция, Филиппины, Сербия и Непал. Гулевич уточнил, что в эти страны возможно отправиться на базе регулярного перелета. "Спрос на нетипичные страны с регулярным перелетом есть, например в Танзанию, на Маврикий, Сейшелы и в Индонезию", — добавил спикер.