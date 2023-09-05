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Бутан снизит ежедневный туристический сбор в два раза
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Королевство Бутан с сентября сократит ежедневный туристический сбор в два раза, до 100 долларов, передал малайзийский портал Star, сославшись на заявление правительства страны... ПРАЙМ, 05.09.2023
финансы, бизнес, новости, туризм, бутан, туристический сбор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Королевство Бутан с сентября сократит ежедневный туристический сбор в два раза, до 100 долларов, передал малайзийский портал Star, сославшись на заявление правительства страны.
Отмечается, что королевство подняло "плату за устойчивое развитие" до 200 долларов в сентябре прошлого года в связи с выборосами углерода, ответственность за которые несут гости страны. Сбор в 100 долларов, который вступит в силу в текущем месяце, будет действовать четыре года.
"Это связано с важной ролью туристического сектора в создании рабочих мест, а также в аккумулировании иностранной валюты и в стимулировании общего экономического роста", — сказано в заявлении правительства Бутана.
По словам главы департамента туризма королевства Дорджи Дхрадхула, понижение сбора увеличит приток туристов с сентября по декабрь, когда проходит множество религиозных и культурных мероприятий. Так, отметил он, из 56 тысяч гостей страны с начала 2023 года 42 тысячи были гражданами Индии, для которых туристический сбор ниже.