МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Зимние путевки за границу стоит бронировать уже сейчас, так как с началом высокого сезона на большинстве курортов цены начнут расти, помимо этого могут наблюдаться проблемы с местами, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). На Северном Кипре заявили о росте турпотока из России

В союзе отметили, что сейчас россияне бронируют зарубежные туры не ранее чем за 2-3 недели. "Это вызвано, прежде всего, общей нестабильностью. В последнее время ситуация усугубилась скачками курсов валюты. Между тем, в октябре заканчивается акция раннего бронирования по зарубежным странам, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам. Дальше всё начнет дорожать, так как для большинства дальних направлений зима – высокий сезон", — процитировали в РСТ слова вице-президента союза Дмитрия Горина.

Кроме того, он отметил, что сейчас активно начали путешествовать китайские туристы и "возможны проблемы с местами". "Цена зимней поездки будет зависеть от курса валют. Мы не знаем, какой будет курс завтра, а тем более к Новому году. Если в прошлом году за тур стоимостью тысячу долларов надо было отдать 60 тысяч рублей, то сейчас – 95-105 тысяч. В целом, в зависимости от страны, повышение стоимости тура в летнем сезоне-2023 составило 10-20% и даже 30%. Это в том числе вызвано инфляцией во многих странах", — сказал Горин.

"Плюс на российском рынке примерно на 40-45% подорожал авиакеросин и соответственно авиабилеты. Но пакетные туры не выросли в цене в такой же пропорции, потому что у туроператоров есть специальные цены от гостиниц и авиакомпаний. Поэтому раннее бронирование поездки у турфирм оказывается очень выгодным", — добавил эксперт.

При этом Горин порекомендовал не лететь на зимние каникулы 30 декабря, "это будет очень дорого". "Надо отправляться пораньше, лучше всего 15-20 декабря, в этот период цены бывают очень хорошими. И совсем идеальный вариант — лететь 9 января, на эту дату стоимость отдыха будет, скорее всего, вдвое ниже предновогодней. Лучшая возможность сэкономить – отдыхать не в высокий, а в средний сезон", — посоветовал эксперт.