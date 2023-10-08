МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Информации о сбоях в расписании полетов в Египет, из-за ситуации в Израиле, не поступало, но, в случае необходимости, облет воздушного пространства Иордании не представит проблем, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Греческая авиакомпания Aegean отменила рейсы в Израиль

"По поводу полетов в Египет никакой информации в сбое расписания перелетов в связи с военным действиями на территории Израиля и Палестины нету. Сейчас туда летают самолеты либо египетских авиакомпаний (они пролетают над небом Иордании), либо они российские и могут лететь через Иорданию. Все они имеют право сделать крюк через Турцию, поэтому облет пространства для самолетов, направляющихся в Египет из России и обратно не представляет проблем", — сказал Мурадян.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.

Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.