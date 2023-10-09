МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Аннуляций туров в Израиль пока нет, но в туркомпаниях ожидают появления таких запросов на этой неделе, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). В Сети вспомнили "пророчество" Жириновского об Украине

"Организованных российских туристов в Израиле сейчас немного, необходимости их срочно вывозить нет. Каждый туроператор решает проблемы возвращения своих клиентов в индивидуальном порядке. Аннуляций туров пока также нет, но в компаниях ожидают появления таких запросов на этой неделе", — заявили в РСТ.

"Туда нет массового турпотока из России, нет чартерных программ. С индивидуальными туристами разбираются сами туроператоры. Кроме того, аэропорт Бен Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из "Домодедово" по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Ситуация не критическая, необходимости срочно вывозить людей нет", — процитировали в сообщении вице-президента союза, руководителя ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко.

В РСТ также привели комментарий заместителя гендиректора туроператора "Ванд" Людмилы Озик. По ее словам, в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени, тем более что в аэропорту Бен Гурион сейчас напряженная обстановка. "К тому же в центре страны, где сейчас находятся наши туристы, все спокойно, ситуация полностью под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом", — сказала Озик.

По ее словам, осень считается хорошим временем для поездок в Израиль, у туроператора довольно много приобретенных туров с вылетом 12 октября. "Ни в субботу, ни в воскресенье аннуляций не было. Но, думаю, в понедельник будут. И это тот редкий случай, когда у меня нет сомнений, что туры надо аннулировать", — уточнила Озик.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Позднее сообщалось, что, по данным i24 News, число погибших израильтян превысило 700 человек. Как подчеркивал Минздрав Палестины, израильские удары унесли жизни 490 человек, свыше 2,7 тысячи человек пострадали.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.