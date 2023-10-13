СОЧИ, 13 окт — ПРАЙМ. "Красную Поляну" в летнем сезоне (с июня по август) посетило на 10% туристов больше, чем годом ранее, на курорте побывало 720 тысяч гостей, рассказала РИА Новости гендиректор курорта "Красная Поляна" Яна Перепечаева. "Авиасейлс" выяснил, где предпочитают отдыхать россияне с детьми

"Этим летом нас посетило на 10% гостей больше, чем годом ранее. На курорте было 720 тысяч гостей, 400 тысяч из которых остановились в наших отелях", — рассказала Перепечаева в кулуарах "FTT-2023: Форум туристических территорий".

Она отметила, что самый большой турпоток был зафиксирован в пик сезона — в августе, объяснив это хорошей погодой в горах и высокой численностью туристов в Сочи.

Глава курорта отметила, что основную часть аудитории составили семьи с детьми. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года детский турпоток увеличился на 12%", — уточнила она.

При этом, по словам Перепечаевой, глубина бронирований в летнем сезоне составила 2-3 недели. "Также на отдельных объектах размещения был отмечен рост числа бронирований буквально за несколько дней до или непосредственно в дату заезда", — сказала она.