МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Российские туристы, отдыхавшие в Израиле по линии туроператоров, согласно ранее приобретенным билетам, вернулись на родину, при этом россияне, планировавшие поездку в эту страну в ближайшее время, аннулировали все купленные путевки, рассказали РИА Новости в пресс-службах двух крупных туроператоров — "Интурист" и "Русский Экспресс". Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за сутки

"Вчера последние наши туристы покинули Израиль. Все туры с ближайшими заездами аннулированы, туристы, забронировавшие туры в глубину, в том числе на Новый год и январь, пока ждут развития ситуации", — рассказали в "Интуристе".

В "Русском Экспрессе" отметили, что все путешественники, которые в октябре собирались в Израиль, аннулировали свои туры. "Те, кто в ноябре, пока ждут, наблюдают. Вчера выехала оттуда последняя туристка", — уточнили в туроператоре.

На момент начала конфликта в Израиле находилось порядка 100 организованных туристов из РФ. В Ассоциации туроператоров России сообщали, что чуть больше – порядка 150 россиян — только собирались на отдых в Израиль.

Минэкономразвития, курирующее туристическую отрасль в РФ, в воскресенье выпустило рекомендации по поездкам россиян в Израиль. Ведомство рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту страну в туристических целях до нормализации обстановки в стране, а туроператорам приостановить реализацию путевок в эту страну.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.