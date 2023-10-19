МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Спрос на на путевки из России в Египет с 11 по 17 октября упал на 4%, вместе с ним и цены на туры — в среднем на 25-31%, связано это в том числе с военным конфликтом в соседнем Израиле, однако сейчас спрос стабилизировался и цены прекратили падение, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Слетать.ру". Аналитики назвали самые популярные направления путешествий в ноябре

"Падение и спроса, и цены на путешествия в Египет началось 11 октября и продлилось до 17 октября. За это время объем продаж по направлению сократился примерно на 4% относительно соответствующего показателя за предшествующие две недели, а стоимость большинства предложений опустилась в среднем на 25-31%. С 17 октября спрос и цена стабилизировались", — рассказали в компании.

"С высокой долей вероятности, к падению стоимости туров в Египет в рамках динамического ценообразования привели колебания спроса, происходящие в первую неделю после начала конфликта в Израиле. С восстановлением спроса стоимость туров также прекратила падение", — добавили в "Слетать.ру".

В компании привели в пример аналогичную кратковременную тенденцию снижения спроса на поездки в Турцию и цены на них в начале февраля этого года, спустя несколько дней после произошедшего в стране землетрясения. "Тогда спрос и стоимость тоже быстро восстановились за неделю", — указали в компании.

В пятницу в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщали, что отдельных российских туристов начала беспокоить безопасность отдыха в Египте из-за ситуации в соседнем Израиле, есть вопросы о возможности аннулировать туры, однако в целом пока граждане, несмотря на такой фон, сохраняют спрос на направление.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.